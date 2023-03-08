Собянин поблагодарил сотрудниц метрополитена за важную и сложную работу

«Эту часть коллектива московского метро точно нельзя назвать слабой. Удивительные профессионалы своего дела, без которых столичный транспорт не был бы таким надежным и комфортным», - сообщил Сергей Собянин.

Женщины работают дежурными по станциям, регулировщиками радиоэлектронной аппаратуры и приборов, дефектоскопистами по магнитному и ультразвуковому контролю. С 2021 года на БКЛ появились женщины, которые водят электропоезда.

Мэр столицы поблагодарил женскую часть коллектива метрополитена столицы за работу.

«Спасибо вам, что выполняете эту важную и сложную работу», - отметил Собянин.

