Собянин оценил итоги благоустройства жилых кварталов района Москворечье-Сабурово
Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что для повышения качества жизни жителей района Москворечье-Сабурово было сделано очень многое, сообщает пресс-служба столичного правительства.
По его словам, два главных изменения ещё впереди. В частности, в 2023 году в район придёт Большая кольцевая линия метро (БКЛ), а также планируется завершение строительство южного участка Московского скоростного диаметра, благодаря чему появятся десятки новых удобных маршрутов поездок по городу.
Также градоначальник рассказал, что в Москворечье-Сабурово на месте старого, непригодного к эксплуатации спортивного комплекса, будет построен новый, с бассейном.
Кроме того, глава столицы осмотрел итоги работ по реабилитации долины реки Чертановки, где на месте свалки появились детская и спортивные площадки, а также площадки с перголами и скамейками, пикниковые зоны.
«На месте свалки сделали хороший проект. Тяжёлая работа была, потому что здесь около 30 тысяч бетона пришлось вывезти, если вы помните, всё застроено было. Теперь территория комфортная», - указал мэр.
Ранее Собянин посетил район Левобережный и рассказал об открытии новой школы с детским садом и отметил, что это уже второе образовательное учреждение, построенное в районе, сообщает RT.
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