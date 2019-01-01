Собянин отметил значительное улучшение экологии в столице

Экология столицы серьезно улучшилась за последнее время. Об этом в ходе Московского урбанистического форума заявил мэр столицы Сергей Собянин. Градоначальник отметил, что предприятия мегаполиса стараются уменьшить объем вредных выбросов, а также проводят различные экологические мероприятия. По словам Собянина, большая часть выбросов образуются именно за счет использования автомобильного транспорта. Однако при этом градоначальник подчеркнул, что модернизация городского транспорта и изменения транспортной политики Москвы за несколько лет позволили снизить концентрацию вредных выбросов в атмосферу от автомобилей более чем в два раза.

Власти столицы за несколько лет изменили автомобильный парк, сделав его самым молодым в Европе и самым экологичным. Следом произошли изменения и в сфере грузового транспорта. Также Сергей Собянин напомнил, что Москва закупила 300 электробусов, добавив, что ежегодно столица будет увеличивать автопарк на 300 единиц.

Московский урбанистический форум стартовал сегодня, 4 июля и продлится до 7 числа. Площадкой для деловых и культурных мероприятий форума выбран парк «Зарядье».

Ранее НСН сообщала, что Сергей Собянин нaзвaл Московские центральные диаметры (МЦД) одним из сaмых эффективных трaнспортных проектов столицы. Как отмечает «Москвa24», мэр заявил, что тaкой трaнспорт для москвичей и жителей Подмосковья во многом снимет нaпряжение нa мaгистрaльных дорогaх и изменит трaнспортную ситуaцию в столичном регионе.



