Собянин: Открыт прием заявок на получение знака отличия «За развитие московского спорта»
В Москве начался приема заявок на получение знака отличия «За развитие московского спорта», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Знак отличия учрежден в честь 100-летия московского спорта. Его получат граждане, которые внесли «значительный вклад в развитие физической культуры и спорта города», добавил градоначальник.
Награду выполнят из металлов золотистого и серебристого цветов, диаметр - 32 мм с двойным выпуклым бортиком с обеих сторон.
На аверсе будет изображен святой Георгий Победоносец на коне, поражающий копьем змия, и надпись «За развитие московского спорта». На реверс нанесут рельефную надпись «Правительство Москвы»..
Собянин также уточнил, что для награжденных будет предусмотрена премия в размере 100 тысяч рублей.
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