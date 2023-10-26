Собянин: Открыт прием заявок на получение знака отличия «За развитие московского спорта»

В Москве начался приема заявок на получение знака отличия «За развитие московского спорта», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Знак отличия учрежден в честь 100-летия московского спорта. Его получат граждане, которые внесли «значительный вклад в развитие физической культуры и спорта города», добавил градоначальник.

Награду выполнят из металлов золотистого и серебристого цветов, диаметр - 32 мм с двойным выпуклым бортиком с обеих сторон.

На аверсе будет изображен святой Георгий Победоносец на коне, поражающий копьем змия, и надпись «За развитие московского спорта». На реверс нанесут рельефную надпись «Правительство Москвы»..

Собянин также уточнил, что для награжденных будет предусмотрена премия в размере 100 тысяч рублей.

