Собянин открыл обновленный спорткомплекс «Триумф» на северо-западе Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл после капитального ремонта спортивный комплекс «Триумф» в районе Покровское-Стрешнево на ул. Габричевского.
Пресс-служба мэра и правительства Москвы отмечает, что СК «Триумф» расположен в двухэтажном здании, площадь которого составляет порядка 1,7 тыс. кв. м с двумя спортзалами, где единовременно могут заниматься до 77 человек. В рамках капитального ремонта спортивного комплекса отремонтировали кровлю и инженерные сети, заменили облицовку фасадов и остекление, а также закупили новое оборудование, мебель и спортинвентарь.
По словам градоначальника, район Покровское-Стрешнево идёт по активному пути развития. На северо-западе столицы реконструируют спортивные объекты, строят новую больницу и улучшают транспортную систему. В районе завершили строительство станций МЦК и МЦД, а также закончили реконструкцию Волоколамского шоссе.
Глава столицы также рассказал о реализации большого проекта благоустройства парка «Покровское-Стрешнево». По его словам, этот парк является излюбленным местом отдыха жителей Москвы.
В районе Покровское-Стрешнево многие пятиэтажные дома попали под снос по реновации. Планируется снести все старые пятиэтажки и построить на их месте новые хорошие жилые дома.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru