Собянин открыл обновленный спорткомплекс «Триумф» на северо-западе Москвы

Пресс-служба мэра и правительства Москвы отмечает, что СК «Триумф» расположен в двухэтажном здании, площадь которого составляет порядка 1,7 тыс. кв. м с двумя спортзалами, где единовременно могут заниматься до 77 человек. В рамках капитального ремонта спортивного комплекса отремонтировали кровлю и инженерные сети, заменили облицовку фасадов и остекление, а также закупили новое оборудование, мебель и спортинвентарь.

По словам градоначальника, район Покровское-Стрешнево идёт по активному пути развития. На северо-западе столицы реконструируют спортивные объекты, строят новую больницу и улучшают транспортную систему. В районе завершили строительство станций МЦК и МЦД, а также закончили реконструкцию Волоколамского шоссе.

Глава столицы также рассказал о реализации большого проекта благоустройства парка «Покровское-Стрешнево». По его словам, этот парк является излюбленным местом отдыха жителей Москвы.

В районе Покровское-Стрешнево многие пятиэтажные дома попали под снос по реновации. Планируется снести все старые пятиэтажки и построить на их месте новые хорошие жилые дома.

