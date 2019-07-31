Собянин открыл новую школу в Строгине

Мэр Москвы Сергей Собянин поучаствовал в открытии нового корпуса школы 1302 с районе Строгино. Градоначальник заявил во время церемонии, что за последние годы в Москве были открыты несколько сотен образовательных зданий, в том числе детские сады и школы.



Также Собянин рассказал, что к 1 сентября 2019 года планируется открыть еще 12 новых школ и детских садов.



Строительство нового четырехэтажного здания школы 1302 началось в октябре 2017 года и закончилось в марте 2019. В новом здании будут обучаться ученики 6-11 классов.



В новом корпусе имеются актовый зал с эстрадой, артистическими и трансформируемыми местами для зрителей, а также два спортивных зала, столовая и кабинет первичной медпомощи.

