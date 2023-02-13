Собянин открыл новую детско-взрослую поликлинику для жителей Свиблова

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую детско-взрослую поликлинику в столичном районе Свиблово. В ходе общения с местными жителями он рассказал, что работа была проделана большая, строительство завершили за два года.

По словам главы города, услугами поликлиники будут пользоваться 65 тысяч жителей. В здании четыре этажа, здесь разместились сразу два филиала городских поликлиник. В новом учреждении будут работать 294 человека, в том числе 115 врачей.