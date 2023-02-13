Собянин открыл новую детско-взрослую поликлинику для жителей Свиблова
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую детско-взрослую поликлинику в столичном районе Свиблово. В ходе общения с местными жителями он рассказал, что работа была проделана большая, строительство завершили за два года.
По словам главы города, услугами поликлиники будут пользоваться 65 тысяч жителей. В здании четыре этажа, здесь разместились сразу два филиала городских поликлиник. В новом учреждении будут работать 294 человека, в том числе 115 врачей.
Мэр осмотрел оснащение кабинетов новой поликлиники и пообщался с врачами. Учреждение оборудовано всем необходимым - цифровой маммограф, рентгеновские аппараты, аппараты УЗИ, ЭКГ и многое другое.
Ранее мэр Москвы заявил, что в столице реализован проект цифрового взаимодействия роддомов и поликлиник.
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