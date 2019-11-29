Собянин открыл движение по уникальному балочному мосту в СЗАО

Движение по новому балочному мосту в Мневниковской пойме Москвы-реки запустил мэр столицы Сергей Собянин. Отмечается, что мост идёт через шлюз №9 Канала им. Москвы.

Мост закончил всю реконструкцию Северо-Западной хорды, отметил градоначальник.

«Сегодня этот уникальный для страны с точки зрения инженерии мост дает возможность полноценно пользоваться Северо-Западной хордой, которая, как вы знаете, примыкает к ходу в город Москву трассы «Москва - Санкт-Петербург», которая была запущена на этой неделе», — рассказал Собянин.

Ожидается, что открытие моста улучшит транспортную ситуацию в шести прилегающих районах, а также даст возможность развития Мневниковской поймы.

Ранее НСН писала, что проезд на электричках МЦД в ближайшие две недели будет бесплатным. Такое решение озвучил мэр Москвы Сергей Собянин вскоре после открытия первых двух Московских центральных диаметров.

