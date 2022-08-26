Собянин осмотрел новую детскую поликлинику в районе Кунцево

В ходе осмотра нового здания филиала №3 детской городской поликлиники №130 в районе Кунцево градоначальник отметил, что в настоящее время строятся 20 поликлиник и около сотни - реконструируется.

«Так что поликлиническая помощь на территории всей Москвы, надеюсь, после реализации этой программы значительно улучшится. Новые поликлиники уже строятся по новым стандартам, которые выработаны в городе с учётом мнения врачей и пациентов», - подчеркнул глава Москвы, поручив ускорить открытие объекта в Кунцево.

В пресс-службе напомнили, что строительство здания детской поликлиники по адресу: ул. Академика Павлова, д. 40а, куда переедет филиал №3 детской городской поликлиники №130, будет завершено к началу осени текущего года.

Ранее Собянин заявил, что к 1 сентября в Москве в эксплуатацию планируют ввести 20 новых школ, сообщает RT.

