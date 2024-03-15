Собянин одобрил планы строительства производственных и офисных объектов

По словам градоначальника, планируется построить многофункциональный офисно-торговый центр на улице Тагильская недалеко от станции «Бульвар Рокоссовского» МЦК, промышленно-производственный объект на Новосходненском шоссе около станции «Молжаниново» МЦД-3, общественно-деловой центр и офисные помещения на улице Алексея Свиридова, офисно-деловое здание в микрорайоне Рублево-Архангельское, три центра инноваций, два офисно-деловых и один торговый в поселении Кокошкино, а также образовательную организацию на 550 мест на улице МЖД Киевское 5-й км.

Собянин уточнил, что благодаря возведению 12 объектов будет создано более 11,5 тысячи рабочих мест.

