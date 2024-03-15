Собянин одобрил планы строительства производственных и офисных объектов
Одобрено возведение 12 объектов по программе создания мест приложения труда, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своих соцсетях.
По словам градоначальника, планируется построить многофункциональный офисно-торговый центр на улице Тагильская недалеко от станции «Бульвар Рокоссовского» МЦК, промышленно-производственный объект на Новосходненском шоссе около станции «Молжаниново» МЦД-3, общественно-деловой центр и офисные помещения на улице Алексея Свиридова, офисно-деловое здание в микрорайоне Рублево-Архангельское, три центра инноваций, два офисно-деловых и один торговый в поселении Кокошкино, а также образовательную организацию на 550 мест на улице МЖД Киевское 5-й км.
Собянин уточнил, что благодаря возведению 12 объектов будет создано более 11,5 тысячи рабочих мест.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Липецкой области нейтрализовали два БПЛА
- В Сеуле отменили спектакль с примой Большого театра Захаровой
- Над Белгородской областью уничтожили семь снарядов РСЗО «Вампир»
- Медведев призвал «изничтожить» школьные туалеты на улице
- Умер участник команды КВН «Азия Микс» Марат Джуманалиев
- В Белгородской и Калужской областях уничтожили пять БПЛА и два снаряда РСЗО «Град»
- Захарова: Румыния пытается навесить на Россию свои долги
- Жителей белгородской Козинки вывезли из села из-за сильных разрушений
- Болгария отправила на Украину эшелон из 30 вагонов с бронетранспортерами
- Губернатор Шапша: В Калужской области подавили четыре БПЛА
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru