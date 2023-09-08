Собянин объявил о завершении первого этапа реконструкции московских поликлиник
Сергей Собянин объявил о завершении первого этапа реконструкции московских поликлиник. Об этом он рассказал в ходе осмотра медицинского учреждения в Лосиноостровском районе. На втором этапе будет реконструировано еще 140 поликлиник.
«Половина всех зданий, около 200, мы выбрали самые плохие, морально и физически устаревшие, и сделали из них современные медицинские здания», - сказал он, назвав происходящее «большим событием».
В Лосиноостровском районе после реконструкции открылись две поликлиники, также были сделаны пристройки ко взрослой поликлинике.
По словам Собянина, В Москве продолжает развиваться Единая цифровая платформа здравоохранения. Так, в столице уже работают электронная медкарта (их создано больше 19 млн); чат-бот на основе искусственного интеллекта, а также система поддержки принятия врачебных решений на основе ИИ и многое другое. Градоначальник отметил, что на сегодняшний день по показателям медицины и здравоохранения Москва занимает достойное место не только в России, но и во всем мире.
По его словам, в Москве почти в шесть раз нарастили высокотехнологичную помощь. Младенческая смертность в столице упала в 2,5 раза, а большинство родильных домов реконструировали. Глава столицы заверил, что все поликлиники города модернизируют. Они будут отвечать самым лучшим мировым стандартам.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru