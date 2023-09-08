Сергей Собянин объявил о завершении первого этапа реконструкции московских поликлиник. Об этом он рассказал в ходе осмотра медицинского учреждения в Лосиноостровском районе. На втором этапе будет реконструировано еще 140 поликлиник.

«Половина всех зданий, около 200, мы выбрали самые плохие, морально и физически устаревшие, и сделали из них современные медицинские здания», - сказал он, назвав происходящее «большим событием».

В Лосиноостровском районе после реконструкции открылись две поликлиники, также были сделаны пристройки ко взрослой поликлинике.