Собянин объявил о запуске сервиса для онлайн-записи для участия в проекте «Московское долголетие»

Градоначальник отметил, что теперь подать заявление можно в электронном виде, не выходя из дома. Во время проверки документов люди уже могут посещать занятия в выбранной группе.



Уточняется, что для записи понадобятся паспортные данные, СНИЛС и социальная карта москвича. По окончании проверки заявитель получит извещение в личной кабинете на портале mos.ru​ и по электронной почте.

