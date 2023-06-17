Собянин объявил о запуске сервиса для онлайн-записи для участия в проекте «Московское долголетие»

На официальном сайте мэра Москвы заработал онлайн-сервис подачи заявлений на участие в проекте «Московское долголетие» -​ www.mos.ru/city/projects/dolgoletie/.

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Градоначальник отметил, что теперь подать заявление можно в электронном виде, не выходя из дома. Во время проверки документов люди уже могут посещать занятия в выбранной группе.

Уточняется, что для записи понадобятся паспортные данные, СНИЛС и социальная карта москвича. По окончании проверки заявитель получит извещение в личной кабинете на портале mos.ru​ и по электронной почте.

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ФОТО: mos.ru
ТЕГИ:ПенсионерыСергей Собянин

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