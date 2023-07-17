Собянин: Новая школа в Орехово-Борисово Южном откроется к началу учебного года
Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел итоги строительства нового школьного здания на улице Ясеневая. Он отметил, что в прошлом году школа не была готова, но сейчас строители исправляются.
Отмечается, что открытие школы планируется к 1 сентября 2023 года. Учреждение рассчитано на 825 учеников. Также уточняется, что новая школа полностью приспособлена для маломобильных граждан.
На прилегающей территории обустроена физкультурно-спортивная зона с футбольным полем, баскетбольной площадкой и беговыми дорожками. Также предусмотрена учебно-опытная зона с теплицей и участками для посадки растений.
Ранее сообщалось, что в Москве с начала текущего года успешно сданы в эксплуатацию 26 новых общеобразовательных и дошкольных учреждений на 11 с лишним тысяч мест. Всем новым образовательным объектам по поручению мэра Сергея Собянина уделяется повышенное внимание. Надзор осуществляется на каждом этапе строительства.
До этого Собянин сообщил, что строительство детского сада на улице Левобережной в Ховрино завершено. Как отметил градоначальник, в дошкольное учреждение будут ходить 200 малышей. Мэр напомнил, что ранее в Ховрино начала работать детская поликлиника по новому столичному стандарту. Здесь размещено необходимое оборудование для современной диагностики и лечения.
Кроме того, Собянин рассказал о завершении строительства школы на 1 100 учеников и двух детсадов на Волоколамском шоссе. Также готовится к вводу дошкольное учреждение со спортивно-оздоровительным уклоном.
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