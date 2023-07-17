Собянин: Новая школа в Орехово-Борисово Южном откроется к началу учебного года

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел итоги строительства нового школьного здания на улице Ясеневая. Он отметил, что в прошлом году школа не была готова, но сейчас строители исправляются.

Отмечается, что открытие школы планируется к 1 сентября 2023 года. Учреждение рассчитано на 825 учеников. Также уточняется, что новая школа полностью приспособлена для маломобильных граждан.

На прилегающей территории обустроена физкультурно-спортивная зона с футбольным полем, баскетбольной площадкой и беговыми дорожками. Также предусмотрена учебно-опытная зона с теплицей и участками для посадки растений.