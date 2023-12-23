Собянин назвал победителей волонтерского конкурса «Доброе сердце столицы»

Всего на конкурс подали более 25 тыс. заявок. Призовых мест удостоены 36 заявок.

«Так, например, победителем в номинации «Добрая команда. Школа» стал волонтерский отряд центра «Предуниверсарий МАИ». В него входят 44 человека – ученики, выпускники, учителя, администрация школы. Они собирают макулатуру и пластик, высаживают деревья, ездят в приюты для животных, помогают на спортивных событиях, участвуют в благотворительных ярмарках, собирают вещи для нуждающихся и занимаются медиаволонтерством», – написал мэр столицы.



Участники подавали заявки по направлениям «Деятельность», «Проект» и «Команда». В течение трех этапов финалисты решали кейсы, работали в команде и объединяли единомышленников для новых проектов.

В направлении «Команда» объединились почти 16,4 тыс. человек. В направлении «Проект» - более 8 тыс., еще 385 человек соревновались в направлении «Деятельность». Заявки участников касались событийного волонтерства, социальной сферы, развития патриотического добровольчества, популяризации культурного волонтерства и экологии.

Больше всего заявок подали волонтеры возрасте от 18 до 35 лет (407 заявок, школьники в возрасте от шести до 17 лет направили 142 заявки, еще 139 анкет организаторы получили от горожан в возрасте от 36 до 54 лет. Еще 64 заявки направили на конкурс «серебряные» волонтеры старше 55 лет (64 заявки).

Команды-победители вместе с экспертами ресурсного центра «Мосволонтер» проведут для своих волонтеров тренинг по развитию компетенций.

Сергей Собянин поздравил всех победителей и призеров и поблагодарил их за доброту и отзывчивость. По мнению градоначальника, благодаря волонтерам «мир меняется к лучшему».

