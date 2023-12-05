Собянин назвал победителей премии имени Николая Островского

Градоначальник напомнил, что награду вручают людям с инвалидностью, которые содействуют развитию культуры столицы, а также тем, кто оказывает им помощь и поддержку.

В частности, лауреатами премии стали художник Юрий Гаврин, ведущий актёр Театра мимики и жеста Сергей Родин, литератор Пётр Воротынцев, поэт Владимир Вшивцев, фотограф Оксана Смидович, гид и участница инклюзивных проектов Елена Мясникова.

Также премию имени Николая Островского вручили тренеру юниорской сборной России по бадминтону среди глухих спортсменов Анне Ефремовой, организатору культурных проектов Всероссийского общества глухих Тамаре Федоровой, президенту клуба спортивных танцев на инвалидных колясках «Дуэт» Ирине Гордеевой и худруку театра «Мирт» Наталии Ораловой.

Ранее Собянин заявил, что в столице учредили почётный знак «Заслуженный промышленник города Москвы», награждение которым предусматривает также премию в 300 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

