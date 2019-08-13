Собянин на треть увеличил размер премий молодым ученым
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление об увеличении премий молодым ученым до 2 миллионов рублей. Документ опубликован на официальном сайте мэра.
Отметим, что увеличение размера премий составит треть от предыдущей суммы — 1,5 миллиона рублей. Добавим, что такие премии могут присуждаться молодым учёным до 36 лет, а также докторам наук до 40 лет. Заявки на премии могут подаваться как отдельно исследователями, так и коллективно.
Кроме того, решением мэра снято ограничение на число кандидатур, которые выдвигает одна организация.
Напомним, за шесть лет на соискание премий было подано 2 тысячи 840 заявок, лауреатами стали 267 молодых учёных.
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