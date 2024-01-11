Собянин: На территории «ЗИЛа» построят детскую поликлинику и технопарк

На территории бывшего автозавода ЗИЛ в 2024 году введут в эксплуатацию около 583 тысяч квадратных метров недвижимости, сообщил в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

На данный момент ведется работа по реконструкции Центральной спортивной арены «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова.

«За счет города строятся детско-взрослая поликлиника и пожарное депо. За счет инвесторов – технопарк «ЗИЛ», здание гостиничного типа на 909 номеров и поликлиника», – написал Собянин.

В прошлом году на территории уже построили более 546 тысяч квадратных метров недвижимости, включая жилые дома, детские сады, поликлиники, спортивные объекты и метро. Также завершилось благоустройство набережных Марка Шагала и Южного речного вокзала.

