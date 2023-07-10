Собянин: Москвичи выберут победителей премии MUF Community Awards 2023
Онлайн-голосование за лучшие городские проекты премии MUF Community Awards 2023 стартовало. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Как отметил градоначальник, премия проходит в рамках Московского урбанистического форума. Награду получают люди и организации, повлиявшие на развитие различных сфер жизни города. В 2023 году MUF Community Awards включает 14 номинаций, в том числе спортивные, социальные, культурные проекты. Номинантов отбирают представители экспертного совета, а победителя выбирают жители столицы.
Московский урбанистический форум пройдет 1 августа-10 сентября.
«Выставочная и просветительская программы будут организованы на четырех площадках», — сообщил Собянин в своем Telegram-канале.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru