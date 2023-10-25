Собянин: Москва поддержит форум финансовых технологий Finopolis
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале заявил, что столица поддержит проведение форума инновационных финансовых технологий Finopolis с 8 по 10 ноября 2023 года.
По его словам, основная деловая программа мероприятия разместится в международном выставочном центре «Крокус Экспо». Ключевыми темами форума стали искусственный интеллект, API и цифровые платформы, цифровой рубль, «Цифра» и регионы, блокчейн и смарт-контракты, импортозамещение.
«Поддержим проведение форума инновационных финансовых технологий Finopolis. Это крупнейшая отечественная площадка для обсуждения цифровых новинок в финансовом секторе», – указал градоначальник, который добавил, что участники мероприятия смогут посетить выставку молодежных проектов.
Ранее Собянин и руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов открыли роботизированный архивный комплекс столичного Главархива – Мосархив в ТиНАО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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