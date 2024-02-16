Собянин: Москва открыла доступ к медицинским ИИ-сервисам для регионов
16 февраля 202412:43
Москва открыла доступ к медицинским ИИ-сервисам для регионов, говорится на официальном сайте мэра столицы.
«С ее помощью врачи смогут дистанционно анализировать лучевые исследования, используя умные алгоритмы, которые применяют в столице. Ознакомиться с доступными сервисами, правилами работы и техническими требованиями для подключения можно на сайте», - говорится в сообщении.
В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что это позволит «быстрее и точнее находить признаки различных заболеваний на медицинских изображениях», что, по его мнению, станет хорошим подспорьем для врачей-рентгенологов.
Они активно используют компьютерное зрение – автоматизированное выявление признаков патологии на основе алгоритмов искусственного интеллекта. Технологии компьютерного зрения в России не применяли до 2020 года.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru