Собянин: Москва открыла доступ к медицинским ИИ-сервисам для регионов

Москва открыла доступ к медицинским ИИ-сервисам для регионов, говорится на официальном сайте мэра столицы.

«С ее помощью врачи смогут дистанционно анализировать лучевые исследования, используя умные алгоритмы, которые применяют в столице. Ознакомиться с доступными сервисами, правилами работы и техническими требованиями для подключения можно на сайте», - говорится в сообщении.

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что это позволит «быстрее и точнее находить признаки различных заболеваний на медицинских изображениях», что, по его мнению, станет хорошим подспорьем для врачей-рентгенологов.

Они активно используют компьютерное зрение – автоматизированное выявление признаков патологии на основе алгоритмов искусственного интеллекта. Технологии компьютерного зрения в России не применяли до 2020 года.

