Собянин: Московский воздух становится чище

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в столице сократились на 21,3% в сравнении с показателями 2010 года. Об этом на своем персональном сайте написал мэр Москвы Сергей Собянин. При этом градоначальник подчеркнул, что главным загрязнителем столичного воздуха являются автомобили – на них приходятся более 90% общего объема выбросов.

Он отметил, что столичные власти прорабатывают этот момент – для этого в мегаполисе введены ограничения на въезд и передвижение грузовиков с двигателями низких экологических классов («Евро-0», 1, 2). Также он отметил, что главный вклад в улучшение московского воздуха вносят сами жители столицы, которые приобретают более современные автомобили. В прошлом году доля машин с двигателями «Евро-4» и выше в автопарке Москвы превысила 65% и продолжает расти.

Помимо этого, по словам Собянина, вкладом в улучшение экологии Москвы становится строительство новых линий метро и дорог.

К слову, ранее НСН сообщала, что Сергей Собянин нaзвaл Московские центральные диаметры (МЦД) одним из сaмых эффективных трaнспортных проектов столицы. Мэр заявил, что тaкой трaнспорт для москвичей и жителей Подмосковья во многом снимет нaпряжение нa мaгистрaльных дорогaх и изменит трaнспортную ситуaцию в столичном регионе.

