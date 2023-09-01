Собянин и Мишустин открыли новое здание школы №1579 на юге столицы

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил вместе с премьер-министром России Михаилом Мишустиным открытие нового здания школы №1579 в Москоречье-Сабурово. В частности, он рассказал о развитии Московской электронной школы (МЭШ).

«Все столичные системы соединены в одну информационную систему, которая оказывает содействие в обслуживании всех по всем этим направлениям. Московская электронная школа – это ядро этой системы», - сказал Собянин.

Он отметил, что в мире не существует аналогов подобной масштабной системы. По словам градоначальника, система изначально создавалась как народный проект, в котором принимали участие и делились своим опытом столичные педагоги.

Собянин также выразил благодарность Михаилу Мишустину за поддержку проекта.

«Ни один проект в Москве без поддержки президента, правительства, вас лично, невозможен», – сказал Сергей Собянин

В новом учебном году ситемой МЭШ будут пользоваться около 2,8 миллиона педагогов, учеников и их родителей.

