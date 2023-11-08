Собянин: Городскому проекту «Московское кино в школе» исполнилось пять лет
Свыше 180 тысяч учеников образовательных учреждений российской столицы посмотрели отечественные кинокартины в рамках проекта «Московское кино в школе» с начала его старта. Такую статистику мэр Москвы Сергей Собянин привёл по случаю пятилетия данной инициативы.
Просмотры организуются для учащихся школ и студентов колледжей. За это время было показано около 70 российских кинофильмов. Перед просмотрами участникам показа рассказывают об истории создания картины, после – проходит обсуждение работы с учителями и родителями.
Кроме того, для учащихся организуют встречи с артистами, режиссерами, продюсерами, авторами сценария, операторами и киноведами. Киноафиша проекта составляется перед новым учебным годом самими горожанами посредством электронного голосования.
Также проект предусматривает проведение различных тематических акций, викторин, игр, фестивалей и мастер-классов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru