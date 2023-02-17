Собянин: До конца года обновление парка трамваев в Москве будет завершено
Обновление парка трамваев в Москве будет полностью завершено до конца этого года, при этом в ближайшие три года город приобретет 150 российских трамваев нового поколения. Об этом рассказал мэр российской столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что производство московских трамваев локализовано на 90%. По словам Собянина, к концу текущего года в городе будут курсировать только трамваи с низким полом. При этом мэр подчеркнул, что город оказывает поддержку отечественному машиностроению и закупает трамваи только у российских производителей.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что новую трамвайную линию протяженностью 1,6 километра проложат от Комсомольской площади до Бульварного кольца. Так, новую трамвайную линию создадут как альтернативный маршрут для поездок с трех железнодорожных вокзалов и разгрузки станции метро «Комсомольская» примерно на 50 тысяч человек ежедневно.
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