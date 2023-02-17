Собянин: До конца года обновление парка трамваев в Москве будет завершено

Он отметил, что производство московских трамваев локализовано на 90%. По словам Собянина, к концу текущего года в городе будут курсировать только трамваи с низким полом. При этом мэр подчеркнул, что город оказывает поддержку отечественному машиностроению и закупает трамваи только у российских производителей.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что новую трамвайную линию протяженностью 1,6 километра проложат от Комсомольской площади до Бульварного кольца. Так, новую трамвайную линию создадут как альтернативный маршрут для поездок с трех железнодорожных вокзалов и разгрузки станции метро «Комсомольская» примерно на 50 тысяч человек ежедневно.