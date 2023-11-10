Собянин: 90 % флюорографий в Москве анализирует искусственный интеллект

Сегодня более 2,3 тысяч единиц цифровой техники применяется для проведения лучевой диагностики в столице, рассказал мэр города Сергей Собянин на своем персональном сайте.

Он напомнил, что в столице активно продолжается модернизация службы лучевой диагностики. Всего в работе лучевой службы используется свыше 50 сервисов, работающих на основе технологии компьютерного зрения. Теперь искусственный интеллект анализирует 90% флюорографий, 75% КТ грудной клетки, 67% КТ головного мозга, что облегчает работу медикам и ускоряет процесс работы.

Накануне еще один комплексный сервис искусственного интеллекта, способный одновременно выявить на компьютерной томограмме грудной клетки признаки 7 патологий, заработал в Москве. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Теперь врачи при анализе таких исследований могут выбирать из 5 доступных нейросетей наиболее удобное и эффективное решение. Требования к разработкам постоянно растут, что способствует их развитию. Еще в прошлом году работал всего один комплексный сервис, а сейчас врачам доступны уже шесть программных решений.

Сервис может определить рак легкого, пневмонию, остеопороз позвоночника, аневризму аорты, легочную гипертензию, гидроторакс, а также ишемическую болезнь сердца по степени кальцификации коронарных артерий и объему паракардиального жира.



