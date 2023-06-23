«Смотрят и выясняют»: Как магазины собирают данные о своих клиентах

В Москве разработали систему анализа потребительского поведения в магазинах, которая помогает продавцу сделать более привлекательное предложение потребителю.

Независимый эксперт рынка ретейла Александр Анфиногенов отметил, что за покупателями уже давно смотрят, выясняют, как распределяется их внимание, какие товары их привлекают. Также компании активно используют карточки лояльности, чтобы отслеживать интересы, возраст и пол покупателей, пишет «Вечерняя Москва».

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Ранее власти Москвы сообщили, что в Москве компания, специализирующаяся на разработках в сфере электроники, представила систему, созданную на базе алгоритмов искусственного интеллекта, которая анализирует поведение покупателей. Прибор состоит из компьютера на базе процессора с нейронным ускорителем и камеры. Он может определить примерный возраст и пол покупателей, а также направление их взгляда для выявления потенциально интересных товаров. Задачей, поставленной перед разработчиками, была создать аналитический инструмент для участников розничной торговли, который позволит ускорить исследования клиентского интереса для оперативного реагирования, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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