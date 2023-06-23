«Смотрят и выясняют»: Как магазины собирают данные о своих клиентах

Ранее власти Москвы сообщили, что в Москве компания, специализирующаяся на разработках в сфере электроники, представила систему, созданную на базе алгоритмов искусственного интеллекта, которая анализирует поведение покупателей. Прибор состоит из компьютера на базе процессора с нейронным ускорителем и камеры. Он может определить примерный возраст и пол покупателей, а также направление их взгляда для выявления потенциально интересных товаров. Задачей, поставленной перед разработчиками, была создать аналитический инструмент для участников розничной торговли, который позволит ускорить исследования клиентского интереса для оперативного реагирования, передает «Радиоточка НСН».

