СМИ: Заворотнюк сделали трепанацию черепа ещё весной

Анастасия Заворотнюк перенесла первую операцию по трепанации черепа ещё несколько месяцев назад, хирургическое вмешательство выполнили врачи одной из клиник Германии. Такие неподтверждённые официально данные публикует МК. По данным издания диагноз рака мозга актрисе был поставлен якобы ещё весной этого года.

После трепанации черепа в апреле медики приступили к борьба с послеоперационными осложнениями. Как отмечает Life.ru, звезда сериала «Моя любимая няня» страдала от сильных головных болей, вызванных в том числе повышенным давления после гормональной терапии. Инъекции потребовались, чтобы остановить рост глиобластомы – агрессивной раковой опухоли.

13 сентября стало известно, что Заворотнюк положили в реанимацию одной из столичных больниц в крайне тяжёлом состоянии. Артистку подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких, что также вызвало осложнения, в том числе, пневмонию.

