СМИ: Закон о QR-кодах на транспорте примут с рядом условий
Законопроект о введении системы QR-кодов на транспорте, скорее всего, будет принят, однако при соблюдении ряда условий. Об этом сообщают «Ведомости», ссылаясь на близкий к правительству РФ источник.
По словам собеседника издания, документ может быть «рамочным, требующим разработки дополнительных положений и актов», при этом время их разработки «можно не ограничивать».
«Власти не будут отступать от своего же решения, тем более это некоторые обязательства перед мировым сообществом, но власти понимают настроения людей», — подчеркнул источник.
Ранее стало известно, что Госдума сняла с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте, отложив его на неопределенный срок, пишет «Свободная пресса». Кроме того, президент Владимир Путин выступил против введения подобных ограничений под Новый год. По словам главы государства, подобные меры создадут множество проблем для россиян, отмечает РИА ФАН.
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