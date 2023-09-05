СМИ: Власти собрались изменить условия по льготной ипотеке

Правительство планирует ограничить ипотечное кредитование с господдержкой – увеличить размер первоначального взноса с 15 до 20%, а также снизить на 0,5 процентного пункта предельную величину субсидии кредитным организациям, пишут « Ведомости» со ссылкой на источники.

Отмечается, что задачей на данном этапе выступает поиска баланса между спросом и предложением, так как спрос продолжает расти большими темпами.