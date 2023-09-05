СМИ: Власти собрались изменить условия по льготной ипотеке
Правительство планирует ограничить ипотечное кредитование с господдержкой – увеличить размер первоначального взноса с 15 до 20%, а также снизить на 0,5 процентного пункта предельную величину субсидии кредитным организациям, пишут « Ведомости» со ссылкой на источники.
Отмечается, что задачей на данном этапе выступает поиска баланса между спросом и предложением, так как спрос продолжает расти большими темпами.
8 августа российский лидер Владимир Путин сообщил, что порядка 400 тысяч семей улучшили жилищные условия по льготной ипотеке с начала этого года, а в целом введено 24 миллиона «квадратов» жилья. Он отметил, что обеспечение достойных жилищных условий является одной из важнейших задач любой семьи. По словам президента, за последнее время власти действуют достаточно эффективно в этом направлении. В тот же день Сбербанк повысил базовые ставки по ипотеке на 0,8%. Минимальная ставка по займам на жилье в новостройках составит 11,4%, на вторичное жилье — 11,7%, передает «Радиоточка НСН».
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