СМИ: Власти собрались изменить условия по льготной ипотеке

Правительство планирует ограничить ипотечное кредитование с господдержкой – увеличить размер первоначального взноса с 15 до 20%, а также снизить на 0,5 процентного пункта предельную величину субсидии кредитным организациям, пишут « Ведомости» со ссылкой на источники.

Отмечается, что задачей на данном этапе выступает поиска баланса между спросом и предложением, так как спрос продолжает расти большими темпами.

«Разогреет рынок»: Компенсация 50% аренды жилья может привести к подорожанию новостроек

8 августа российский лидер Владимир Путин сообщил, что порядка 400 тысяч семей улучшили жилищные условия по льготной ипотеке с начала этого года, а в целом введено 24 миллиона «квадратов» жилья. Он отметил, что обеспечение достойных жилищных условий является одной из важнейших задач любой семьи. По словам президента, за последнее время власти действуют достаточно эффективно в этом направлении. В тот же день Сбербанк повысил базовые ставки по ипотеке на 0,8%. Минимальная ставка по займам на жилье в новостройках составит 11,4%, на вторичное жилье — 11,7%, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КредитыИпотека

Горячие новости

Все новости

партнеры