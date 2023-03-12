СМИ: Весеннее наступление Киева на Крым планирует Вашингтон

По его мнению, для Европы такая ситуация станет катастрофой.



Брайен отметил, что «весеннее наступление, к которому всерьез готовится Украина, вероятно, было спланировано в Пентагоне, а не в Киеве».



Обозревать обратил внимание на то, что Киев посточнно угрожает захватом Крыма, а США накачивают Украину военной техникой, которая поможет выполнить операцию.



«Сколько еще американских кораблей находится в океане в данный момент или прибывает в другие порты, пока неизвестно. Но известно, что НАТО готовится к переброске, как только начнется украинское наступление», — цитирует обозревателя Газета.ru.



Стивен Брайен предположил, что США направят на Украину военные самолеты для захвата Крыма. На них могут нанести украинскую символику, но управлять ими будут американские летчики или военные НАТО.

Ранее советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев собирается устроить в Крыму «горячий сезон». С угрозами чиновник выступил в эфире с телеведущим Василием Головановым.





