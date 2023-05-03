СМИ: в центре Москвы заметили еще один беспилотник
Полет неизвестного аппарата наблюдали очевидцы в центре Москвы, сообщают СМИ.
Предположительно, беспилотник заметили в районе улицы Большая Полянка. Принадлежность дрона неизвестна.
Власти Москвы 3 мая ввели запрет на использование беспилотников в столице. Исключение сделано для государственных органов. Аналогичное решение приняли в Московской области и Санкт-Петербурге.
В ночь на 3 мая два беспилотника атаковали Кремль. Пострадавших нет. В Москве расценили произошедшее как террористический акт и попытку покушения на главу государства, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru