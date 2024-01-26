СМИ: В российских новостройках потребуют ставить отечественные умные счетчики
В российских новостройках потребуют ставить отечественные умные счетчики горячей, холодной воды, тепла и газа, пишут «Ведомости». Соответствующая инициатив уже рассматривается.
Целью является выработка системного и единого подхода к цифровизации домов, а также улучшение контроля за услугами. Сейчас умные счетчики устанавливаются только в Москве, в новостройках комфорт-класса и выше.
Ранее Минстрой предложил обязать ресурсоснабжающие организации устанавливать умные счетчики, когда предприятия выступают исполнителем услуги, а все расходы включать в тарифы на ЖКУ.
В ведомстве отметили, что для перехода к применению искусственного интеллекта в сфере ЖКХ следует внедрить умные счетчики в домах, квартирах и нежилых зданиях. Для реализации инициативы Минстроя необходимо закрепить учет расходов на приобретение, установку, обслуживание и замену приборов учета в качестве основания для «превышения предельных индексов изменения размера ... платы за коммунальные услуги», передает «Радиоточка НСН».
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