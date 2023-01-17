СМИ: В России вырос спрос на специалистов по воинскому учету
Число вакансий специалистов по воинскому учету в России выросло в несколько раз. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные рекрутинговых агентств.
По данным сервиса HeadHunter, в 2021 году было опубликовано всего 145 таких вакансий. Однако после начала частичной мобилизации в сентябре прошлого года их число выросло до 500, пишет RT.
В свою очередь, портал Superjob отметил, что после начала частичной мобилизации специалистами по воинскому учету заинтересовались частные компании, государственные организации, вузы. Чаще всего ведение воинского учета поручают инспекторам отделов кадров и специалистам по кадровому делопроизводству: после сентября 2022-го такое требование стали указывать в вакансиях в два раза чаще.
Издание отмечает, что доля вакансий специалистов по воинскому учету составляет менее 1%. В среднем соискателям с подобными навыками предлагают зарплату в 70–80 тысяч рублей.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+4 042 / сут.
Умерли
394 тыс.+45 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+4 933 / сут.
- Кадыров назвал экс-главкома Сухопутных войск Болдырева «генералом бла-бла-бла»
- СМИ: В России вырос спрос на специалистов по воинскому учету
- Путин посмертно присвоил звание Героя России участнику СВО Сафину
- Белгородский губернатор сообщил об обстреле окраин города Шебекино
- Пушилин заявил о скором переходе Марьинки под контроль ВС РФ
- В Госдуму внесли законопроект о штрафах за продажу лекарств без рецепта
- Дело Тихановской начали рассматривать в суде Минска
- Штаб теробороны ДНР сообщил об освобождении Соледара российскими силами
- Британцы раскритиковали поездку жены Зеленского в Швейцарию
- СМИ: В ДНР ликвидировали группу украинских диверсантов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru