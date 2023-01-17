СМИ: В России вырос спрос на специалистов по воинскому учету

Число вакансий специалистов по воинскому учету в России выросло в несколько раз. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные рекрутинговых агентств.

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По данным сервиса HeadHunter, в 2021 году было опубликовано всего 145 таких вакансий. Однако после начала частичной мобилизации в сентябре прошлого года их число выросло до 500, пишет RT.

В свою очередь, портал Superjob отметил, что после начала частичной мобилизации специалистами по воинскому учету заинтересовались частные компании, государственные организации, вузы. Чаще всего ведение воинского учета поручают инспекторам отделов кадров и специалистам по кадровому делопроизводству: после сентября 2022-го такое требование стали указывать в вакансиях в два раза чаще.

Издание отмечает, что доля вакансий специалистов по воинскому учету составляет менее 1%. В среднем соискателям с подобными навыками предлагают зарплату в 70–80 тысяч рублей.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
ТЕГИ:РоссияРабота
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