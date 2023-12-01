СМИ: В Подмосковье десяти сотрудникам склада Wildberries вручили повестки

«Полицейские на нескольких автобусах вчера внезапно нагрянули на склад в Алексино и вместе с военкоматом и службой безопасности маркетплейса провели проверку», — отмечается в сообщении.

По данным СМИ, правоохранители проверяли прежде всего недавно получивших российское гражданство. Силовики выявили 10 граждан, которые не встали на воинский учет.

Ранее подобную проверку провели на складе Wildberries в Электростали, по данным SHOT, правоохранители увезли 150 человек. В их числе нелегальные мигранты и уклоняющиеся от службы в армии, пишет Ura.ru.

