СМИ: в небе над Коломной мог взорваться беспилотник

Взрыв в подмосковной Коломне произошёл в воздухе, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

СМИ: в пригороде Коломны произошел взрыв

Это мог быть беспилотник. Его обломки пока не найдены.

Ранее жители города Коломна услышали мощный хлопок. После этого экстренные службы и правоохранительные органы начали проверку сообщений.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:ВзрывБеспилотникиПодмосковье
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры