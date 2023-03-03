СМИ: в небе над Коломной мог взорваться беспилотник
3 марта 202303:02
Взрыв в подмосковной Коломне произошёл в воздухе, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Это мог быть беспилотник. Его обломки пока не найдены.
Ранее жители города Коломна услышали мощный хлопок. После этого экстренные службы и правоохранительные органы начали проверку сообщений.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru