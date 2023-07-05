СМИ: В Госдуме предложили создать Государственный алиментный фонд
Депутат Госдумы Нина Останина обратилась к главе кабмина Михаилу Мишустину с просьбой дать заключение правительства на законопроект о создании Государственного алиментного фонда РФ, сообщает Telegram-канал Brief.
Инициатива предполагает выплату из фонда суммы, равной ежемесячному пособию на ребёнка, на период розыска уклоняющегося от уплаты алиментов родителя.
Претендовать на выплату могут дети, в отношении родителей которых уже начато исполнительное производство по взысканию алиментов. Планируется создание реестр лица, уклоняющихся от выплаты алиментов.
Пополнять фонд предлагается в том числе за счёт должников по алиментам, которым, в таком случае, придётся заплатить на порядок больше, то есть выплата алиментов для них будет дешевле, нежели взыскание установленной законом суммы с процентами.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил отказывать в ипотеке россиянам, у которых есть долги по алиментам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru