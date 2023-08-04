СМИ: в Госдуме предложили обязать работодателей сокращать рабочий день из-за жары
В России могут обязать работодателей сокращать рабочий день по требованию сотрудников, если в помещении жарко, сообщает RT.
Соответствующий проект закона будет внесен на рассмотрение Госдумы 4 августа. Инициатива принадлежит вице-спикера Госдумы Борису Чернышову. По его словам, работодатель по требованию работника обязан сократить рабочий день или смену при температуре воздуха +28,5 градуса — на один час; при температуре от 28,6 до 29 градусов — на два часа; при температуре от +29,1 градуса и выше — на четыре часа.
Сегодня рекомендации Роспотребнадзора гласят, что работа сокращается на час при температуре +28,5 градуса, на два часа — при +29 градусов, на четыре — при +30,5 градуса.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru