СМИ: в Госдуме предложили обязать работодателей сокращать рабочий день из-за жары

Соответствующий проект закона будет внесен на рассмотрение Госдумы 4 августа. Инициатива принадлежит вице-спикера Госдумы Борису Чернышову. По его словам, работодатель по требованию работника обязан сократить рабочий день или смену при температуре воздуха +28,5 градуса — на один час; при температуре от 28,6 до 29 градусов — на два часа; при температуре от +29,1 градуса и выше — на четыре часа.

Сегодня рекомендации Роспотребнадзора гласят, что работа сокращается на час при температуре +28,5 градуса, на два часа — при +29 градусов, на четыре — при +30,5 градуса.

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