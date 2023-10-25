СМИ: в элитном бизнес-клубе Москвы прошли массовые задержания

В элитном бизнес-клубе Club 500 в Москве прошли массовые задержания, сообщил Telegram-канал Shot.

Дело блогеров Чекалиных передали в центральный аппарат СК

По информации издания, на месте работали сотрудники Федеральной службы безопасности, представители Следственного комитета и налоговой. Отмечается, что сотрудников клуба на протяжении нескольких часов не выпускали из здания.

По данным Telegram-канала Mash, обыски в клубе могли пройти в рамках дела о неуплате блогерами налогов.

Федеральная налоговая служба (ФНС) оштрафовала блогера Валерию Чекалину (Лерчек) на 124 млн рублей за неуплату налогов на 311 млн рублей.

Накануне Замоскворецкий суд Москвы продлил на три месяца срок домашнего ареста блогеру Елене Блиновской. Ее обвинили в неуплате налогов на 918 миллионов рублей, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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