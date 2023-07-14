СМИ: у попавшего в реанимацию Ивана Краско начались галлюцинации
Госпитализированный народный артист России Иван Краско начал видеть галлюцинации, сообщают СМИ со ссылкой на помощницу 92-летнего актера Дарью Пашкову.
По ее словам, галлюцинации начались после перенесенной операции. Помощница актера предположила, что галлюцинации стали побочным эффектом от лекарств, прописанных артисту.
Краско находится в отделении анестезиологии-реанимации и интенсивной терапии в центре Алмазова в Санкт-Петербурге.
Актер почувствовал недомогание 13 июля. Его срочно госпитализировали в кардиологию.
Народный артист в августе 2021 года перенес микроинсульт. В 2022 году он проходил обследование из-за подозрений на гипертонический криз, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- SHOT: арестован бывший вице-губернатор Рязанской области Греков
- Композитор Дунаев: Николай Дроздов отравился и проведет в больнице несколько дней
- Буданов заявил о проигранной в 2014 году информационной войне
- СМИ: у попавшего в реанимацию Ивана Краско начались галлюцинации
- Захарова назвала сожжение Корана в Швеции проявлением «либеральной диктатуры»
- VdF: Миру грозит дефицит апельсинового сока в 2023 году
- Кадыров сообщил о пленении солдат ВСУ на артемовском направлении
- Польша призвала Еврокомиссию запретить ввоз замороженной клубники с Украины
- Медведев проиграл Алькарасу в полуфинале Уимблдона
- В Пхеньяне предупредили США об ответственности за ядерную эскалацию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru