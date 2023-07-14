СМИ: у попавшего в реанимацию Ивана Краско начались галлюцинации

По ее словам, галлюцинации начались после перенесенной операции. Помощница актера предположила, что галлюцинации стали побочным эффектом от лекарств, прописанных артисту.

Краско находится в отделении анестезиологии-реанимации и интенсивной терапии в центре Алмазова в Санкт-Петербурге.

Актер почувствовал недомогание 13 июля. Его срочно госпитализировали в кардиологию.

Народный артист в августе 2021 года перенес микроинсульт. В 2022 году он проходил обследование из-за подозрений на гипертонический криз, сообщает «Радиоточка НСН».

