СМИ: У Иосифа Пригожина диагностировали ишемическую атаку

Медики диагностировали у продюсера Иосифа Пригожина транзиторную ишемическую атаку. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Продюсеру Пригожину вызвали скорую во время съемок телешоу

Ранее стало известно, что Пригожин почувствовал себя плохо перед съемками телешоу «Звезды сошлись», для 54-летнего продюсера вызвали скорую помощь, напоминает RT.

По данным СМИ, у Пригожина появилась одышка и поднялось давление.

«Врачи ... диагностировали транзиторную ишемическую атаку. После осмотра Пригожина оставили на месте», — отмечается в сообщении.

В ближайшее время Пригожина должен осмотреть врач.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗдоровьеИосиф Пригожин

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