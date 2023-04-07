СМИ: У Иосифа Пригожина диагностировали ишемическую атаку
7 апреля 202310:18
Медики диагностировали у продюсера Иосифа Пригожина транзиторную ишемическую атаку. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Ранее стало известно, что Пригожин почувствовал себя плохо перед съемками телешоу «Звезды сошлись», для 54-летнего продюсера вызвали скорую помощь, напоминает RT.
По данным СМИ, у Пригожина появилась одышка и поднялось давление.
«Врачи ... диагностировали транзиторную ишемическую атаку. После осмотра Пригожина оставили на месте», — отмечается в сообщении.
В ближайшее время Пригожина должен осмотреть врач.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru