СМИ: у аэропорта Махачкалы толпа требует документы у прибывших из Израиля

Собравшаяся у аэропорта Махачкалы толпа проверяет документы у пассажиров, прибывших рейсом из Израиля, сообщают СМИ.

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По информации издания «Подъем», толпа пытается найти евреев и осматривает выезжающие из аэропорта автомобили. На выезде из воздушной гавани образовалась пробка.

Отмечается, что полиция пытается успокоить толпу. До этого силовики объявили усиление в аэропорту.

В субботу в Дагестане прошли несанкционированные акции в поддержку Палестины. В Хасавюрте в ситуацию пришлось вмешаться правоохранительным органам.

Глава Дагестана Сергей Меликов призвал жителей не распространять сомнительную информацию и пресекать попытки расколоть общество, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ИзраильМахачкалаДагестан

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