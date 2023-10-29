СМИ: у аэропорта Махачкалы толпа требует документы у прибывших из Израиля

По информации издания «Подъем», толпа пытается найти евреев и осматривает выезжающие из аэропорта автомобили. На выезде из воздушной гавани образовалась пробка.

Отмечается, что полиция пытается успокоить толпу. До этого силовики объявили усиление в аэропорту.

В субботу в Дагестане прошли несанкционированные акции в поддержку Палестины. В Хасавюрте в ситуацию пришлось вмешаться правоохранительным органам.

Глава Дагестана Сергей Меликов призвал жителей не распространять сомнительную информацию и пресекать попытки расколоть общество, передает «Радиоточка НСН».

