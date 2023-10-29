СМИ: у аэропорта Махачкалы толпа требует документы у прибывших из Израиля
Собравшаяся у аэропорта Махачкалы толпа проверяет документы у пассажиров, прибывших рейсом из Израиля, сообщают СМИ.
По информации издания «Подъем», толпа пытается найти евреев и осматривает выезжающие из аэропорта автомобили. На выезде из воздушной гавани образовалась пробка.
Отмечается, что полиция пытается успокоить толпу. До этого силовики объявили усиление в аэропорту.
В субботу в Дагестане прошли несанкционированные акции в поддержку Палестины. В Хасавюрте в ситуацию пришлось вмешаться правоохранительным органам.
Глава Дагестана Сергей Меликов призвал жителей не распространять сомнительную информацию и пресекать попытки расколоть общество, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru