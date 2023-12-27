СМИ: тело убитой жительницы Набережных Челнов вынесли в мешках
В Нижних Челнах двое иностранцев убили и расчленили женщину, сообщает телеканал «360».
Они попали на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как двое мужчин зашли в лифт с большим пакетом и спортивной сумкой. Другая камера засняла их на улице. Один из предполагаемых убийц успел покинуть Россию.
Иностранцы расчленили мать участника спецоперации. Женщина рассказала сыну, что решила развестись с супругом, так как влюбилась в уроженца Средней Азии. Предполагаемыми злоумышленниками оказались возлюбленный матери и его 27-летний брат. После убийства они ограбили квартиру.
Ранее правоохранители задержали 37-летнего мужчину, который убил 25-летнюю девушку в квартире на Мукомольном проезде в центре Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: тело убитой жительницы Набережных Челнов вынесли в мешках
- Коллективный иск к Ивлеевой на 1 млрд рублей поступил в суд
- «Роскосмос» запланировал первый пуск «Ангары-5» с Восточного на март
- В восьми обесточенных районах Ярославской области введен режим ЧС
- Московскому подростку взрослые устроили самосуд за обоюдный секс со школьницей
- В Нижнем Новгороде трамвай с пассажирами потерял управление
- Борисов: Завершены летные испытания ракетного комплекса «Союз-2»
- Стало известно, сколько Ивлеевой платили за сотрудничество с МТС
- Партия Тимошенко в Раде отказалась голосовать за проект о мобилизации
- Премьер Британии Сунак снялся в пародии на «Один дома»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru