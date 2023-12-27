СМИ: тело убитой жительницы Набережных Челнов вынесли в мешках

Они попали на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как двое мужчин зашли в лифт с большим пакетом и спортивной сумкой. Другая камера засняла их на улице. Один из предполагаемых убийц успел покинуть Россию.

Иностранцы расчленили мать участника спецоперации. Женщина рассказала сыну, что решила развестись с супругом, так как влюбилась в уроженца Средней Азии. Предполагаемыми злоумышленниками оказались возлюбленный матери и его 27-летний брат. После убийства они ограбили квартиру.

Ранее правоохранители задержали 37-летнего мужчину, который убил 25-летнюю девушку в квартире на Мукомольном проезде в центре Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

