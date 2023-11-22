СМИ: Студентам-иностранцам могут разрешить привозить родителей в Россию

Предложения обсудили в ходе заседания экспертного совета по вопросам образования и молодежной политики при зампреде Думы Борисе Чернышове.

С текущего года иностранным студентам стало доступно оформление разрешения на временное проживание в РФ. Однако упрощенный режим действует только для государственных организаций.

«Мы предлагаем эту норму распространить и на негосударственный сектор», — указал ректор университета «Синергия» Артем Васильев.

По его словам, гарантированный въезд в страну студентов-иностранцев «с мамой и папой» поможет учащемуся преодолеть психологические трудности и создаст более комфортные условия.

Как отметил Борис Чернышов, расширение особого статуса зарубежных студентов на частные учебные заведения позволило бы преодолеть объективную ограниченность ресурсов госуниверситетов «по наращиванию количества иностранных обучающихся — лимит общежитий, преподавателей».

Эксперты считают, что предлагаемые изменения смогут положительно повлиять на поток студентов-иностранцев в РФ.

