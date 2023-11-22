СМИ: Студентам-иностранцам могут разрешить привозить родителей в Россию
Депутаты Госдумы и члены ректорского сообщества предлагают ввести особый миграционный режим для студентов-иностранцев и разрешить находиться в России вместе с учащимися их супругам и другим законным представителям, в том числе родителям. Об этом пишут Известия.
Предложения обсудили в ходе заседания экспертного совета по вопросам образования и молодежной политики при зампреде Думы Борисе Чернышове.
С текущего года иностранным студентам стало доступно оформление разрешения на временное проживание в РФ. Однако упрощенный режим действует только для государственных организаций.
«Мы предлагаем эту норму распространить и на негосударственный сектор», — указал ректор университета «Синергия» Артем Васильев.
По его словам, гарантированный въезд в страну студентов-иностранцев «с мамой и папой» поможет учащемуся преодолеть психологические трудности и создаст более комфортные условия.
Как отметил Борис Чернышов, расширение особого статуса зарубежных студентов на частные учебные заведения позволило бы преодолеть объективную ограниченность ресурсов госуниверситетов «по наращиванию количества иностранных обучающихся — лимит общежитий, преподавателей».
Эксперты считают, что предлагаемые изменения смогут положительно повлиять на поток студентов-иностранцев в РФ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru