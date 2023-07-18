СМИ: Спецподразделения «Гром» перейдут в структуру Росгвардии
Специальные подразделения «Гром» переходят из состава МВД России в структуру Росгвардии. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник.
По данным издания, соответствующий указ был подписан 16 июля. Отмечается, что Росгвардия получит все закрепленные за спецподразделениями помещения, транспорт, технику, оборудование, спецсредства.
Сотрудники «Грома» смогут продолжить службу в Росгвардии, не перезаключая контракты. При этом сотрудников спецназа, которые хотят продолжить службу в полиции, выведут за штат; они смогут рассчитывать на трудоустройство в индивидуальном порядке в других подразделениях МВД РФ.
Как отмечают источники, перспективой перехода в Росгвардию довольны не все офицеры «Грома». По данным собеседников издания, в полицейском спецназе сотрудники свободны от дополнительной «муштры» и могут взаимодействовать с оперативниками «без лишних формальностей».
Накануне о переходе «Грома» в Росгвардию сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Ранее глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что ведомство получит танки и тяжелые вооружения для выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru