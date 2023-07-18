СМИ: Спецподразделения «Гром» перейдут в структуру Росгвардии

По данным издания, соответствующий указ был подписан 16 июля. Отмечается, что Росгвардия получит все закрепленные за спецподразделениями помещения, транспорт, технику, оборудование, спецсредства.

Сотрудники «Грома» смогут продолжить службу в Росгвардии, не перезаключая контракты. При этом сотрудников спецназа, которые хотят продолжить службу в полиции, выведут за штат; они смогут рассчитывать на трудоустройство в индивидуальном порядке в других подразделениях МВД РФ.

Как отмечают источники, перспективой перехода в Росгвардию довольны не все офицеры «Грома». По данным собеседников издания, в полицейском спецназе сотрудники свободны от дополнительной «муштры» и могут взаимодействовать с оперативниками «без лишних формальностей».

Накануне о переходе «Грома» в Росгвардию сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Ранее глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что ведомство получит танки и тяжелые вооружения для выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции, напоминает «Свободная пресса».

