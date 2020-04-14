СМИ сообщили о случаях заражения COVID-19 в российской армии
СМИ стало известно о случаях заражения коронавирусной инфекцией в российской армии. Как пишет «Коммерсантъ», по данным на 30 апреля, подтверждено не менее трех случаев. Источник отмечает, что среди инфицированных прапорщик 1994 года рождения, проходящий лечение на дому. В больнице в Коммунарке лечится военнослужащий в звании полковника. Также известно о госпитализации мичман Северного флота.
Кроме того, «Коммерсантъ» подчеркивает, что в настоящий момент изолированы и находятся под медицинским наблюдением как минимум 133 военнослужащих.
Ранее НСН писала, что весенний призыв в армию стартовал в России 1 апреля. В его ходе в Вооруженные силы планируется набрать около 135 тысяч человек. Призывная кампания продлится до 15 июля. В места службы новобранцев отправят не раньше 20 мая в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщает телеканал «360».
До службы призывников проверят на наличие коронавирусной инфекции, отмечает RT. После их изолируют на 14 дней от основного состава. Кроме того, призывников распределят по частям так, чтобы в одном месте их не скапливалось больше, чем в других.
Председатель межрегионального движения «Солдатские матери» Татьяна Кузнецова в эфире НСН заявила, что стоило бы сдвинуть весенний призыв из-за коронавируса. Она напомнила о частых случаях пневмонии в казармах из-за такой большой скученности.
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