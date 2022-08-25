СМИ сообщили, когда могут пройти референдумы в Донбассе и южных регионах Украины

По данным близких к администрации президента собеседников издания, такое решение связано с тем, что военные пока не заняли всю территорию ДНР.

Официально о планах провести референдумы в общероссийский день голосования, 11 сентября, не объявлялось; однако о такой возможности заявляли местные власти на контролируемых Россией территориях.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что республика готова к проведению референдума по присоединению к РФ, пишет Ura.ru. По словам политика, в ДНР ожидают лишь выхода союзных сил на границы республики, отмечает РЕН ТВ.

