СМИ сообщили, когда могут пройти референдумы в Донбассе и южных регионах Украины

Референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках и на других территориях, затронутых военной операцией РФ на Украине, скорее всего не станут совмещать с российским Единым днем голосования. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

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По данным близких к администрации президента собеседников издания, такое решение связано с тем, что военные пока не заняли всю территорию ДНР.

Официально о планах провести референдумы в общероссийский день голосования, 11 сентября, не объявлялось; однако о такой возможности заявляли местные власти на контролируемых Россией территориях.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что республика готова к проведению референдума по присоединению к РФ, пишет Ura.ru. По словам политика, в ДНР ожидают лишь выхода союзных сил на границы республики, отмечает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости
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