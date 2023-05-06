СМИ: силовики сорвали провокацию на 9 мая по осложнению работы ПВО
Организация «Артподготовка» (признана экстремистской и террористической, запрещена в РФ) планировала провести на День Победы акцию, чтобы осложнить работу противовоздушной обороны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в силовых органах.
Отмечается, что организация хотела устроить массовый запуск в небо воздушных шаров с полосками фольги. Организаторы устроили рассылку ложных писем от лица движения «Бессмертный полк» и призывали людей участвовать в акции.
Силовики провели обыски в Москве, Архангельской, Астраханской, Воронежской, Тюменской областях и в Башкирии. Пятеро организаторов задержаны. Возбуждено уголовное дело.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что традиционной встречи Владимира Путина с ветеранами 9 мая не будет, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru