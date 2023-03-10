СМИ: сеть магазинов косметики «Подружка» начала продавать алкоголь
О начале продажи алкогольной продукции в магазинах «Подружка» сообщило агентство ТАСС со ссылкой на сотрудника сети.
Отмечается, что продажа алкоголя запущена в тестовом режиме. Горячительные напитки появились в двух магазинах сети в Москве.
По словам сотрудника, сеть проверит реакцию потребителей на появление алкоголя. В зависимости от результатов примут решение о продолжении эксперимента.
Российские отели с системой «все включено» обяжут неограниченно предоставлять постояльцам отечественные алкогольные напитки, сообщили ранее СМИ. Также это касается безалкогольной продукции, передает НСН.
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