СМИ: сеть магазинов косметики «Подружка» начала продавать алкоголь

Отмечается, что продажа алкоголя запущена в тестовом режиме. Горячительные напитки появились в двух магазинах сети в Москве.

По словам сотрудника, сеть проверит реакцию потребителей на появление алкоголя. В зависимости от результатов примут решение о продолжении эксперимента.

Российские отели с системой «все включено» обяжут неограниченно предоставлять постояльцам отечественные алкогольные напитки, сообщили ранее СМИ. Также это касается безалкогольной продукции, передает НСН.

