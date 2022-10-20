СМИ: С российского рынка уйдет первая западная фармкомпания

По данным источника газеты, компания увольняет сотрудников российского подразделения, на сервисах по поиску работу также отсутствуют открытые вакансии.

Ранее глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что цены на лекарства в России вернулись к уровню прошлого года. Она отметила, что серьезное повышение цен фиксировалось в марте и апреле 2022 года, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

