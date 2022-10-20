СМИ: С российского рынка уйдет первая западная фармкомпания
Финская фармакологическая компания Orion Pharma приступила к ликвидации российского офиса, сообщают «Ведомости» со ссылкой на свои источники.
Отмечается, что компания работает на рынке России уже 15 лет, ее уход может стать первым таким прецедентом в сфере фармацевтики.
По данным источника газеты, компания увольняет сотрудников российского подразделения, на сервисах по поиску работу также отсутствуют открытые вакансии.
Ранее глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что цены на лекарства в России вернулись к уровню прошлого года. Она отметила, что серьезное повышение цен фиксировалось в марте и апреле 2022 года, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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