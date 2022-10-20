СМИ: С российского рынка уйдет первая западная фармкомпания

Финская фармакологическая компания Orion Pharma приступила к ликвидации российского офиса, сообщают «Ведомости» со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что компания работает на рынке России уже 15 лет, ее уход может стать первым таким прецедентом в сфере фармацевтики.

Дешевых не осталось: Названы причины роста цен на лекарства

По данным источника газеты, компания увольняет сотрудников российского подразделения, на сервисах по поиску работу также отсутствуют открытые вакансии.

Ранее глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что цены на лекарства в России вернулись к уровню прошлого года. Она отметила, что серьезное повышение цен фиксировалось в марте и апреле 2022 года, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:Санкции Против РоссииФармацевтика
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