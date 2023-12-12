СМИ: При сдаче квартир уплатила налоги лишь треть арендодателей

В нем утверждается, что при этом доля уплачивающих налоги граждан в последнее время растет. Примерно половина из налогоплательщиков владеет апартаментами (49%), а также тех, кто сдает несколько объектов (60%).

Каждый пятый налогоплательщик зарегистрирован как самозанятый и платит налог на профессиональный доход. Каждый десятый сдает жилье на правах индивидуального предпринимателя.

42 процента опрошенных сдают жилье в краткосрочную аренду только с заключением договора, уточняется в исследовании.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в российских городах посуточная аренда на Новый год подорожала на 30%.

