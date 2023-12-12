СМИ: При сдаче квартир уплатила налоги лишь треть арендодателей
Лишь 32 арендодателей в России платят налоги со сдачи своего жилья в краткосрочную аренду. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование Центра стратегических разработок.
В нем утверждается, что при этом доля уплачивающих налоги граждан в последнее время растет. Примерно половина из налогоплательщиков владеет апартаментами (49%), а также тех, кто сдает несколько объектов (60%).
Каждый пятый налогоплательщик зарегистрирован как самозанятый и платит налог на профессиональный доход. Каждый десятый сдает жилье на правах индивидуального предпринимателя.
42 процента опрошенных сдают жилье в краткосрочную аренду только с заключением договора, уточняется в исследовании.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в российских городах посуточная аренда на Новый год подорожала на 30%.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru